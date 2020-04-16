"Информационная война, которую мы заслужили!" На обмен пленными заметили российских пропагандистов

На обмен пленными в четверг, 16 апреля, между Украиной и оккупированными территориями "Л/ДНР" не пригласили украинского журналиста.

О такой халатности со стороны власти написал на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Махов. Зато со стороны оккупантов присутствовали не менее 7 представителей различных пропагандистских медиа.

"Обмен состоялся. 20 украинских граждан вернулись домой. Обмен прошел в двух местах – на КПВВ Майорское и в городе Счастье. Это главная новость дня. Ничего важнее этого не может быть. Людей вернули из ужасных застенков Донецка и Луганска", – пишет Александр .

Обмен пленными, 16 апреля Пресс-служба ОПГ

Обмен пленными, 16 апреля Пресс-служба ОПГ

Однако, как пишет журналист, для освещения этого важного события не пригласили представителей украинских СМИ.

"Вместе с тем, со стороны боевиков присутствовали не менее 7 представителей различных СМИ. В том числе федеральный российский телеканал" Россия ". Информационная война, которую мы заслужили", – сказал Махов.

Он показал два фото, на одном видно журналиста телеканала "Россия", а на другом пустой КПВВ "майорских".

Facebook Александра Махова

Facebook Александра Махова

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористических "Л / ДНР".

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