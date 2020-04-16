Главная Новости
16 апреля • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На обмен пленными заметили российских пропагандистов

906
Читать материал на украинском

На обмен пленными в четверг, 16 апреля, между Украиной и оккупированными территориями "Л/ДНР" не пригласили украинского журналиста.

О такой халатности со стороны власти написал на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Махов. Зато со стороны оккупантов присутствовали не менее 7 представителей различных пропагандистских медиа.

"Обмен состоялся. 20 украинских граждан вернулись домой. Обмен прошел в двух местах – на КПВВ Майорское и в городе Счастье. Это главная новость дня. Ничего важнее этого не может быть. Людей вернули из ужасных застенков Донецка и Луганска", – пишет Александр .

Обмен пленными, 16 апреля

Обмен пленными, 16 апреля

Пресс-служба ОПГ

Обмен пленными, 16 апреля

Обмен пленными, 16 апреля

Пресс-служба ОПГ

Однако, как пишет журналист, для освещения этого важного события не пригласили представителей украинских СМИ.

"Вместе с тем, со стороны боевиков присутствовали не менее 7 представителей различных СМИ. В том числе федеральный российский телеканал" Россия ". Информационная война, которую мы заслужили", – сказал Махов.

Он показал два фото, на одном видно журналиста телеканала "Россия", а на другом пустой КПВВ "майорских".

"Информационная война, которую мы заслужили!" На обмен пленными заметили российских пропагандистов

Facebook Александра Махова

"Информационная война, которую мы заслужили!" На обмен пленными заметили российских пропагандистов

Facebook Александра Махова

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористических "Л / ДНР".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен Донбасс война
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это не помешало украинским СМИ врать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги