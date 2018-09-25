Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовётся.

Сейчас многие учёные уверены, что устная речь или печатное слово во многом связаны с психическим состоянием человека, что они в какой-то степени влияют на дальнейшее состояние здоровья.

Беспрерывная злоба, ненависть подрывает духовные и нравственные устои личности.

Беспрерывная ненависть, как липкая пленка, окутывает общественное сознание, не даёт свободы принятия решения здоровой части общества, отодвигает на задний план нужные и необходимые решения.

Разве не слова и пропаганда породили национал-социализм и фашизм?

Разве не слова и пропаганда породили существующий циничный и кровавый путинский режим?

Первые слова Евангелия от Иоанна: "В начале было слово..."

Во многих частях Библии есть указание о необходимости хранения своего языка и сознания от злых, ложных и напрасных слов. Пожалуй, самое грозное из них - это предупреждение самого Христа: "За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься".

Слова в нашей жизни очень много значат и обладают некоторой энергетикой.

Есть много грехов, связанных со словом: ложь, клевета,лесть, кощунство, сквернословие, пустословие, оскорбление...

Совсем недавно никто и подумать не мог, что он может написать в газету, разместить материал в каком-нибудь издании, чтоб его прочитали сотни или тысячи людей. Ибо любую заметку проверяли на предмет реальности приводимых фактов, доказательной базы материалов. Да и, простите, нужен был хоть маленький, но талант.

Ведь недаром усатый тиран, отправляя очередного поэта или писателя в тюрьму, нежно говорил: "Писатели - инженеры человеческих душ".

Сейчас все изменилось. И что же пишут сейчас "инженеры человеческих душ"?

И по радио, и по телевидению, а особенно в социальных сетях звучат необоснованные обвинения, бездоказательные факты, в общем, праздные слова.

И чем больше клеветы и пустых слов приводит автор, тем больше счастья и одобрения он вызывает у окружающих.

Главное, чтоб глаза горели от ненависти, а руки сжимались в кулаки от любви к народу.

Скажите, а что дают этому блогеру множество лайков и восторженных комментариев читающих?

Какие проблемы решаются, что предлагает автор для решения этих проблем? Какие идеи он озвучивает, кроме, конечно, забрать и поделить?

Ведь автор должен быть чуть-чуть дальновидней своих читателей и не сеять в их душах элементы ненависти и уверенности, что все решается очень просто.

Ни в коем случае не призываю перестать критиковать власть, не собираюсь призывать голосовать за какого- то кандидата.

Совершенно согласен, что всю эту нелюбовь к себе власть породила во многом сама. И не только медленным проведением реформ, но и глубокой социальной пропастью между народом и небольшой частью общества.

Но от того, что её будут проклинать в каждом посте с одним и тем же набором бранных слов разве что-то изменится?

Разве не записано в Конституции, что народ источник власти?

И разве не основная задача пишущей публики озвучивать идеи, которые народ потом мог требовать от власти?!

А что мы видим сейчас? Антикоррупционеры поняли, что ловить друг друга гораздо эффективнее, чем бороться с коррупцией.

Телевидение, газеты захлебываются от ненависти к Украине. Блогеры затягивают унылые песни "о страшной жизни в Украине - вымирание нации, низких зарплат, кризиса неплатежей, высоких тарифов на ЖКХ, безработице, государственном хаосе. В общем, страна погрузилась в пучину державного произвола, абсурда и хаоса. Народ живёт в нищете... ".

Все это я читаю на российских сайтах и в российских публикациях.

И неизвестно, кто у кого берет эти тексты!

Поэтому и россияне уверены, что Украине скоро "гаплык".

Когда я в одной из своих статьей в "Обозревателе" привёл данные, что средняя зарплата во многих регионах России такая же, как и в Украине, это вызвало необузданную ярость российских троллей, ибо это разрушало их миф о "несчастной, бедной"Украине и о процветающей России.

Да ладно, не будем о россиянах.

Одной из причин неэффективной экономики, как пишут многие блогеры и журналисты, является олигархическое устройство государства.

И я с этим согласен. Можно переписывать все страшилки россиян, но давайте предлагать идеи, которые потом должны претворяться в законодательные акты о разрушении олигархической системы. Ведь разница между олигархами и богатыми людьми только в том, что олигархи влияют на политику страны, добиваясь принятия выгодных им решений и избрания на высшие должности подконтрольных им кандидатов.

Я не могу сейчас предложить всеобъемлющую программу слома олигархической системы. Не все так просто. Мои предложения - только первые шаги в этом направлении.

Первая проблема, которую надо решить, ослабив влияние олигархата - это обязательная конкуренция на рынке товаров и услуг.

Не должно быть такого, чтобы, например, одна копания "Киевэнерго" Ахметова держала в заложниках целый город Киев, совершенно не выполняя своих обязанностей.

Например, когда я пишу об этом, у меня есть доказательства, которые я готов предоставить.

Если бы в Киеве была конкуренция поставщиков электроэнергии, я давно бы расстался с "Киевэнерго".

Тоже само касается водоканалов, поставщиков тепла и других услуг.

Вторая проблема.

Выборы президента, и депутатов требуют огромных средств. И финансируют их олигархи. "І ніяка "порядна людина" не сможет победить без средств на рекламу, выступления, поездки. Что требуется? Ничего особенного. Чтобы все были в равных условиях, необходимо государственное финансирование кандидатов и партий с обязательным контролем средств. Тогда, возможно, все будут в равных условиях.

И решать будут не деньги олигархов, а программы, идеи, команда.

Третья проблема.

Я не скажу ничего нового, но свободных средств массовой информации у нас практически нет. Все телеканалы убыточны и зависят от финансирования собственников. А разве не ясно, что кто платит деньги тот и заказывает музыку.

Львиная доля телеканалов находится в руках олигархов.

Причём, большинство из них - пророссийсие.

ЦИК может договориться с собственниками 3-4 каналов, на которых кандидаты будут озвучивать свои программы. И не будет зависимости от желания или настроения владельцев каналов - все будут в равных условиях.

И главное, никто не будет зависеть от их денег.

Естественно, это не решит вопрос свободной информации, но первый шаг к честной пропаганде в период выборов будет сделан.

Может быть это не решение проблемы. Не буду спорить. Но подключаться к её решению, искать выхода из сложившейся ситуации разве не должны люди, пишущие в социальных сетях.

Можно объединяться по всем важным проблемам, подключать своих друзей, читателей, давать предложения, посылать их во властные структуры, кандидатам в президенты, народным депутатам.

А писать только пасквили и "все пропало" - много ума не надо.

И это касается не только пишущих и говорящих журналистов и блогеров. Это касается и всех "маленьких" і "великих" українців депутатов и бизнесменов.

В США уверены, что то, что хорошо для бизнеса - хорошо и для Америки. Но то, что хорошо для Америки должно быть хорошо для бизнеса. Такая связка работает уже многие годы.

И такие вещи обязаны понимать наши бизнесмены.

Вот, например, такая проблема.

Многие руководители бизнеса считают, что замена прибыли на выведенный капитал поможет ускорить развитие экономики, созданию новых рабочих мест. Возможно. Я вплотную не занимался этим вопросом. Среди предлагающих эту идею много уважаемых мною бизнесменов. У одного из этих бизнесменов я работал долгие годы. Сам знаю, что только благодаря его уму и таланту компания превратилась в одну из крупнейших в Украине по своему направлению. У меня нет повода ему не доверять.

Хотя... даже при беглом ознакомлении с этим предложением возникают сомнения. Ну, почему во всем мире налог на выведенный капитал используют только несколько стран - не самых больших в промышленном развитии - Эстония, Латвия, Грузия.

Но это не главное. У каждого государства свой путь развития.

И у налога на прибыль и на выведенный капитал есть свои подводные камни. Надеюсь они были учтены.

Главное в том, что при замене налога на прибыль, налогом на выведенный капитал государство теряет 40-45 млрд грн в год.

Как говорят авторы предложения, только в течение 3-4 лет.

А потом... Не знаю, например, Эстонии понадобилось 10 лет, чтобы дойти до уровня налога на отменённую прибыль.

Но даже 3-4 года - тоже нужно у кого-то отбирать деньги. У кого догадываетесь?

У нас уже был такой прецедент. После уменьшения ставки единого социального взноса с 38 до 22% Пенсионный фонд потерял 60 млрд грн. И где этот выход из тени?

Так что не стоит принимать этот закон?

Как сказали бы в Америке - что хорошо для бизнеса, то хорошо для страны.

Но что хорошо для страны, то должно быть хорошо для бизнеса.

Хорошо для страны потеря 45 млрд? Нет.

Значит нужен компромисс. Значит бизнес должен пойти навстречу государству. Учитывая, что половина экономики находится в тени, сделать это несложно.

1. Ни для никого не секрет, что работает официально и платят все налоги не более половины работающих. Есть открытые данные, что более 60 тыс. руководителей предприятий официально получают минимальную зарплату. Представляете себе директора завода с зарплатой 3700 грн? Ну, естественно сотрудники не могут получать больше директора! Только вывод из тени хотя бы половины фактической зарплаты позволило бы дополнительно получать в Пенсионный фонд около 40 млрд.

2. Таможня. Сокращение объёма серых и черных схем. Перестаньте писать на контейнерах с холодильниками гвозди, чтобы меньше платить. Таможенники все знают, с ними нужно делиться. Много ли вы выигрываете?

Ведь все равно все идёт к честной и конкурентной экономике

Заключите с правительством меморандум - мы будем постепенно выходить из тени, пополняем бюджет дополнительно на 40 млрд, а вы вносите закон в Раду на налог на выведенный капитал.

И для страны хорошо, и для бизнеса.

Главное, иметь желание и уверенность в избранном пути.

Давайте объединяться, идти навстречу друг другу, и тогда:

"На обломках олигархата

Напишут наши имена"