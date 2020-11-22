На Новый год в Украине будут десятки тысяч больных COVID-19, – экс-замглавы МОЗ

По состоянию на 31 декабря в Украине может сложиться катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Такой прогноз в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский. "Я боюсь прогнозировать. Цифры будут катастрофические. Речь может идти о десятках тысяч в сутки", – сказал он.

"До конца года нашу медицину ждет необычайное, небывалое в истории напряжение", – добавил медик.

В этом контексте он обратился к гражданам с призывом поддержать медицину. "Я бы очень просил помогать врачам кто чем может и хотя бы морально поддержать их или хотя бы не обижаться. Врачи работают за гранью возможностей", – подчеркнул Линчевский.

Как писал OBOZREVATEL, согласно результатам экспертного моделирования Киевской школы экономики, до конца года в Украине от коронавируса может умереть до 33 тысяч человек.