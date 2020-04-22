На Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19 среди медиков: статистика рванула вверх

Виктория Довгань Общество 16:11, 22.04.2020 Обновлено: 16:14, 22.04.2020

По состоянию на утро 22 апреля в Николаевской области, которая дольше всех в Украине продержалась без коронавируса, подтвердили уже 99 случаев опасной болезни (один – летальный). Из них 23 – среди медиков.

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Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebоok. Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе диагностировали 16 случаев инфицирования.

В частности, коронавирус подтвержден в таких населенных пунктах и районах:

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  • Николаев – 9 человек;

  • Южноукраинск – 1 человек;

  • Первомайск – 5 человек;

  • Арбузинский район – 5 человек;

  • Вознесенск и Вознесенский район – 34 человека;

  • Домановский район – 43 человека;

  • Казанковский район – 1 человек;

  • Врадиевский район – 1 человек.

Также отмечается, что всего на Николаевщине зарегистрировано 305 человек с подозрением на COVID-19. Госпитализировано за весь период – 130 человек. Назначено амбулаторное лечение – 175 пациентам.

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