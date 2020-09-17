На Николаевщине врачи заставили женщину забрать в мешке ампутированные ноги мужа

В городе Новый Буг (Николаевская область) женщину заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа, поскольку в больнице не было средств на утилизацию "медицинских отходов".

Резонансный инцидент обсуждался на сессии районного совета, где перед депутатами выступила подруга женщины Оксана Киричишина. Супруге пациента, которая страдает эпилепсией, вынесли в мешке ампутированные ноги прямо из операционной, передает "Тут.Инфо".

"Ей сказали в больнице: придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи. Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах", – рассказала Киричишина.

Мэр города сообщил ей, что по закону именно таким образом и должны поступать родственники. А Киричишина призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов.

В свою очередь главврач больницы обвинил женщину в том, что она "не попыталась разобраться в ситуации" и не обратилась за помощью к руководству.

"Вы взяли этот мешок на плечи… Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное", – сказал он, отметив, что на восстановление пункта потребуются сотни тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Николаеве фура сбила мужчину и скрылась. У пострадавшего была травматическая ампутация обеих ног, на следующий день он скончался.