На Николаевщине столкнулись 7 авто: водитель оказался заблокированным. Фото

На автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", возле поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области, произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате чего один из водителей оказался заблокированным испорченными элементами транспортного средства.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщение о происшествии поступило 8 октября, в 15:26. Произошло столкновение пяти грузовых (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и двух легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo).

Место аварии

Прибывшие на место спасатели выяснили, что водитель RENAULT Premium заблокирован испорченными элементами транспортного средства.

"С помощью спецоборудования сотрудники ГСЧС освободили мужчину и передали его медикам. Каретой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение. Чрезвычайники смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части", – рассказали в пресс-службе.

Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Полтаве 6 октября возле ТРЦ "Экватор" произошло ДТП с участием пяти автомобилей.