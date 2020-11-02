На Николаевщине простились с убитым на Донбассе бойцом ВСУ. Фото

В Николаевской области, в селе Каменный Мост Первомайского района, 1 ноября провели в последний путь погибшего на Донбассе военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Бондарюка (позывной Пиндос).

Напомним, 27-летний сержант погиб после полуночи 30 октября возле поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате вражеского обстрела, который велся со стороны российских наемников. Кадры с церемонии прощания опубликовали на странице в Facebook "Социальная поддержка ветеранов войны. Николаевщина" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что отдать последний долг молодому бойцу собрались родные, односельчане, боевые побратимы из 36-й ОБМП, ветеранская общественность, капелланы, а также представители Министерства по делам ветеранов Украины, органов власти района и области.

Похоронили погибшего Владимира Бондарюка в родном селе Каменный Мост.

"Вечное уважение павшим за независимость Украины!" – подчеркнули в сообщении.

Владимир Владимирович Бондарюк родился 18.07.1993 года. Он работал на СТО, увлекался туризмом. Военную службу проходил в Крыму, в 2014 году вышел на материковую часть Украины, где продолжил службу в морской пехоте. В 2015-м проходил обучение в Литве, в школе инструкторов по программе НАТО.

У погибшего Героя остались родители, жена и дочь.

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