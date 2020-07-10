На Николаевщине произошло смертельное ДТП: два авто столкнулись и загорелись. Фото

В четвергом, 9 июля, в Николаевской области произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ-1103 "Славута" и Volkswagen Jetta с последующим возгоранием.

Как сообщил официальный сайт областного управления ГСЧС, авария произошла в Березанском районе на 67 километре трассы Р-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП погиб водитель "Славуты" 1988 г.р., пассажир 1972 г.р. получил ожоги 1-2 степени, ему оказали помощь медики.

"Пожарные потушили транспортные средства, использовав генератор пены ГПС 600 средней кратности", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства события выясняют сотрудники полиции.

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