На Николаевщине поймали "минера" автобуса. Фото и видео

На Николаевщине полицейские задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, 29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы автобус и припаркованная рядом с ним Mazda (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны, бойцы роты полиции особого назначения, следственно-оперативная группа.

Также на месте происшествия работали бригада аварийной службы газа, спасатели ГСЧС и скорая.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию. Сотрудники взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой провели обследование транспортных средств и никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Личность "минера" уже через 15 минут после осуществления звонка установили спецназовцы совместно с работниками частной охранной фирмы автовокзала.

Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

"Минером" оказался 32-летний житель Кривого Рога

Мужчина сообщил, что на территории автовокзала заминирован рейсовый автобус

Взрывотехники и кинолог с собакой провели обследование транспортных средств

Никаких подозрительных предметов не было обнаружено

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 августа поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

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