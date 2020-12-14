На Николаевщине обнаружили птичий грипп

В селе Новоматвеевском Новодесского района Николаевской области обнаружили птичий грипп.

Об этом сообщается на сайте главного управления Госпотребслужбы в области. Опасную болезнь нашли у кур домохозяйств, принадлежащих местным жителям.

Наличие РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5 подтверждено лабораторным анализом отобранных образцов. Село закрыли на карантин.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Новоодесской районной госадминистрации провела заседание, решением которой село определено неблагополучным пунктом. Также был утвержден план по ликвидации заболевания.

В буферную зону радиусом 3 км от очага эпизоотии – Новоматвеевского – вошли села Кандыбино и Сельвестровское Новоодесского района.

В 10-километрую зону контроля попали села Новоингулка Новоодесского района, Степановка Баштанского и Капустино Витовского района.

В Новоматвеевском проведены мероприятия по недопущению распространения опасного заболевания.

Вспышки опасной болезни регистрируют по всему миру. Так, в ноябре нынешнего года власти Дании решили уничтожить 25 тыс. цыплят на одной из птицеферм из-за вспышки птичьего гриппа H5N8.

ЧП было зарегистрировано в пригороде Копенгагена – городе Тоструп. После уничтожения птичьего поголовья вокруг зараженной фермы создали 3-километровую зону с особыми ограничениями содержания домашних птиц и 10-километровую – для интенсивного мониторинга диких птиц и домашнего птичьего поголовья.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению британского ученого Майкла Грегера, в ближайшее время человечество может столкнуться с пандемией, которая, возможно, будет страшнее коронавируса, и может привести к гибели половины населения Земли.

По мнению Грегера, потенциальным источником новой болезни могут быть птицефабрики, где, по его словам, в "ужасных условиях содержат миллионы кур".