На Николаевщине морем вынесло черепа людей. Жуткое видео

На берега Кинбурнской косы на Николаевщине штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа.

Жуткие кадры с места появились на странице "Очаковского портала" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как объяснили ученые и краеведы, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны. Это останки, вероятно, солдатов французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

На Николаевщине морем вынесло черепа людей Скриншот из видео

Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.

Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.

На Николаевщине морем вынесло черепа людей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили на территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области останки 61 жертвы сталинских репрессий.

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