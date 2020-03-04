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4 марта • обновлено в 09:46
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На Николаевщине морем вынесло черепа людей. Жуткое видео

8.8т
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На берега Кинбурнской косы на Николаевщине штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа.

Жуткие кадры с места появились на странице "Очаковского портала" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как объяснили ученые и краеведы, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны. Это останки, вероятно, солдатов французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

На Николаевщине морем вынесло черепа людей

На Николаевщине морем вынесло черепа людей

Скриншот из видео

Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.

Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.

На Николаевщине морем вынесло черепа людей

На Николаевщине морем вынесло черепа людей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили на территории бывшей Дрогобычской тюрьмы во Львовской области останки 61 жертвы сталинских репрессий.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
За Крым гибли все, французы, турки, итальянцы, немцы, русские. Последние его отбили и оставили за собой. А вот шароварниками там никогда и близгюко не смердило
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