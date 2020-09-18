На Николаевщине дети нашли отрезанную ногу на спортплощадке

В городе Новый Буг (Николаевская область) школьники нашли отрезанную ногу на волейбольной площадке во время урока физкультуры.

Как сказано в сюжете ТСН, дети зацепили конечность, когда играли, и ее стало видно из песка. Школьники получили шок и отказались комментировать "находку".

Полиция обратила внимание на ровный срез, поэтому считает, что нога, вероятнее всего, была ампутирована в больнице, которая находится рядом с площадкой.

Однако сотрудники больницы заявили, что такую ампутацию делали еще в середине лета. Они также сказали, что все биологические отходы отдают на утилизацию сторонней фирме.

В свою очередь жители города рассказали, что обычно ампутированные конечности больница отдает родственникам. Они считают, что ногу рядом с больницей мог закопать кто-то из родственников, а на спортплощадку ее якобы затянули бездомные собаки.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о резонансном инциденте в городе Новый Буг, где женщину заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа. Причиной послужило якобы то, что в больнице не было средств на утилизацию "медицинских отходов". Вопрос даже обсуждался на сессии местного районного совета.