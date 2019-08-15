На место главы Одесской ОГА появился новый претендент: что о нем известно

Из пяти претендентов на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) может выиграть совершенно другой кандидат.

Главное:

Президент Украины Владимир Зеленский представил на обсуждение общественности пятерых кандидатов в губернаторы Одесской области.

Неожиданно в борьбе за должность появился шестой претендент – бывший и.о. главы Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева Александр Стадник.

Судя по опубликованной декларации за 2018 год, экс-госчиновнику посчастливилось стать супругом богатой жены-предпринимателя и зятем тестя-миллионера.

Александр Стадник Сайт ГФС в г. Киев

Из биографии, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы, известно, что Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

Поначалу работал слесарем, инспектором в охранном агентстве и начальником отдела охраны украинской фирмы "АМГ — Украина", и почти 10 лет являлся юристом столичной компании "Калімфо".

С 2011 года Александр Стадник начал свою работу в органах Государственной налоговой инспекции при каденции скандального Игоря Калетника, которого в Украине обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением по делу о голосовании за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2015 году Стадник был назначен исполняющим обязанности главы Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева. В 2017 году был уволен с занимающей должности.

Согласно декларации экс-налоговика, он является владельцем земельного участка площадью 1200 кв. м в Гоголеве Броварского района, квартиры в Смолине Кировоградской области площадью 52,2 кв. м и домом общей площадью 101 кв. м в Николаеве, который записан на его супругу Ольгу Шульженко.

На данный момент кандидат на должность главы Одесской ОГА проживает в квартире своего отца в Киеве площадью в 125 квадратов.

Работая на государственной службе Стадник обзавелся машиной Porshe Cayenne 2012 года выпуска, а его жена ездит на Mercedes-Benz GLE 250 2018 года.

Новости Стал известен главный претендент на пост главы Минобразования Украины

Экс-налоговик задекларировал 15 тысяч гривен зарплаты за год по основному месту работы в ООО "Данеадис бизнес тревел". Предпринимательская деятельность его жены принесла в семью еще 674,06 тысячи гривен. Кроме того, тесть Стадника подарил своей дочери три миллиона гривен, еще 824 тысячи презентовал некий Андрей Лада.

Наличными семья кандидата на пост губернатора хранит 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов, а его жена – 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Примечательно то, что имя Стадника не числилось среди кандидатов на пост главы Одесской ОГА, предложенных украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что после скандала с наиболее вероятным кандидатом на эту должность Андреем Андрейчиковым, Зеленский разместил на своей странице в Facebook пост, в котором представил на обсуждение общественности пять кандидатов, среди которых все тот же Андрей Андрейчиков, Татьяна Петракевич, Ольга Квасницкая, Максим Куцый и Максим Болдин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской областной государственной администрации, которым стал Виталий Бунечко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!