В Чугуеве соорудили импровизированный мемориал: как сейчас выглядит место катастрофы Ан-26
На месте крушения самолета Ан-26 ВСУ в Чугуеве Харьковской области соорудили импровизированный мемориал.
Как сейчас выглядит место страшной катастрофы, в которой погибло 26 человек, видно на снимках. Их опубликовал телеграм канал "Политика Страны".
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 10:50 умер пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
"В связи с трагедией, случившейся в результате крушения военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", – говорится в документе.
Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Всего в катастрофе погибло 26 человек.