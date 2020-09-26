В Чугуеве соорудили импровизированный мемориал: как сейчас выглядит место катастрофы Ан-26

Валентина Гембарская Общество 12:01, 26.09.2020 Обновлено: 12:44, 26.09.2020

На месте крушения самолета Ан-26 ВСУ в Чугуеве Харьковской области соорудили импровизированный мемориал.

Как сейчас выглядит место страшной катастрофы, в которой погибло 26 человек, видно на снимках. Их опубликовал телеграм канал "Политика Страны".

Место крушения Ан-26
"Политика Страны"
Место крушения Ан-26
"Политика Страны"
Место крушения Ан-26
"Политика Страны"

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 10:50 умер пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

"В связи с трагедией, случившейся в результате крушения военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", – говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

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