На месте катастрофы Ан-26 в Чугуеве собрались толпы людей. Видео

Карина Бондаренко Общество 13:54, 3.10.2020 Обновлено: 15:26, 3.10.2020

На месте авиакатастрофы в Чугуеве Харьковской области 3 октября собрались толпы людей.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Труха Харьков" в Telegram. Туда приехали побратимы и родственники погибших (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что к временно установленному на месте крушения Ан-26 памятнику люди пришли положить цветы. Богослужение там продлится почти до обеда.

Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускали по одной полосе.

Место авиакатастрофы в Чугуеве.
suspilne.media
Под Харьковом началась панихида.
suspilne.media
Утром там шло богослужение.
suspilne.media
Дорогу перекрыли.
suspilne.media
Место крушения Ан-26.
suspilne.media
На месте крушения Ан-26 собрались люди.
"Труха Харьков" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Войска России четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

В Беларуси на госТВ назвали Украину "бывшей УССР". Фотофакт

Повышение зарплат учителей планируют отменить: проект решения Кабмина

Ющенко после отставки получил водителей, машины и прислугу: что оплачивают из бюджета

В МВД подтвердили факты поджогов в Луганской области боевиками "Л/ДНР"