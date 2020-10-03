На месте катастрофы Ан-26 в Чугуеве собрались толпы людей. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • На место крушения самолета Ан-26 ВСУ приехали родственники и побратимы погибших

  • К временно установленному памятнику люди пришли положить цветы

  • Правоохранители ограничили движение вблизи места падения самолета

Место катастрофы Ан-26 в Чугуеве

На месте авиакатастрофы в Чугуеве Харьковской области 3 октября собрались толпы людей.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Труха Харьков" в Telegram. Туда приехали побратимы и родственники погибших (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что к временно установленному на месте крушения Ан-26 памятнику люди пришли положить цветы. Богослужение там продлится почти до обеда.

Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускали по одной полосе.

На месте крушения Ан-26 собрались люди.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

УкраинаХарьков Крушение Ан-26 в Чугуеве