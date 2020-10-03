На месте катастрофы Ан-26 в Чугуеве собрались толпы людей. Видео
На место крушения самолета Ан-26 ВСУ приехали родственники и побратимы погибших
К временно установленному памятнику люди пришли положить цветы
Правоохранители ограничили движение вблизи места падения самолета
На месте авиакатастрофы в Чугуеве Харьковской области 3 октября собрались толпы людей.
Соответствующее видео опубликовали на странице "Труха Харьков" в Telegram. Туда приехали побратимы и родственники погибших (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что к временно установленному на месте крушения Ан-26 памятнику люди пришли положить цветы. Богослужение там продлится почти до обеда.
Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускали по одной полосе.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.