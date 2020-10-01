На месте катастрофы АН-26 под Чугуевом появился памятный знак. Фото

Мария Шевчук Общество 13:46, 1.10.2020 Обновлено: 13:57, 1.10.2020

На месте катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области установили памятный знак.

Как видно на фотографии, обнародованной в Telegram-канале Веха (Харьков), вокруг мемориала посадили цветы. "Вечного вам полета", – написано на памятном знаке.

Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.

На следующий день, 26 сентября, на месте авиакатастрофы соорудили импровизированный мемориал.

Так сейчас выглядит мемориал на месте катастрофы

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