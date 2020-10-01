На месте катастрофы АН-26 под Чугуевом появился памятный знак. Фото
На месте катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области установили памятный знак.
Как видно на фотографии, обнародованной в Telegram-канале Веха (Харьков), вокруг мемориала посадили цветы. "Вечного вам полета", – написано на памятном знаке.
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
На следующий день, 26 сентября, на месте авиакатастрофы соорудили импровизированный мемориал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ан-26Ш, который разбился, имел налет в 5985 часов из гарантированных 20 000, ремонт проходил в 1996 году, а следующий капитальный должен был быть в 2022-м.
Двигатели самолета должны были отправить на ремонт в октябре 2020 года и в июне 2021 года.
В Государственном бюро расследований заметили, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Со своей стороны, вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор, наложенный на технические неисправности.