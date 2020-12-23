На MEGOGO появились бесплатные лекции Креативной Практики

В лекциях пошагово объясняется, как привлекать гранты на культурный или креативный проект от выбора конкурса в подпрограммах "Креативной Европы" до подачи отчетности по воплощению проекту.

Лекции предназначены для организаторов культурных мероприятий, издателей, представителей кинопроизводства, IT-отрасли, геймдев-индустрии, маркетинговых агентств, рекламных компаний, дизайн-студий и дизайн-продакшенов, театров, креативных хабов, музеев и других креативных и культурных организаций.

Сейчас все лекции представлены в разделе "Шоу" на MEGOGO. Бесплатный просмотр возможен с любых устройств, которые поддерживают медиасервис: Smart TV, смартфоны, планшеты, компьютеры и прочее.

"Еще в начале карантина, мы реализовали свой первый образовательный проект — присоединились как еще одна площадка ко "Всеукраинской школе онлайн" с отдельным удобным разделом и дополнительными инклюзивными возможностями. По завершению проекта его зрителями стали 300 тысяч украинцев, которые просмотрели уроки 3 миллиона раз. Именно это и стало толчком для развития образовательного направления MEGOGO. Вскоре мы представили на MEGOGO образовательные сериалы Национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" для более взрослой аудитории, а теперь добавили еще и образовательные курсы от украинских специалистов Креативной Практики. Сейчас мы работаем не только над увеличением единиц образовательного контента, но и разрабатываем новый и удобный функционал, который докажет, что учиться онлайн удобно и эффективно", — комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, Креативная Практика — это образовательная платформа, созданная командой CASES при содействии креативных компаний Украины.

"Мы считаем, что дизайн-образование касается каждого. Это не только профессиональные, это и общечеловеческие знания, ведь те, кто не создает дизайн-проекты, взаимодействует с ними, как потребитель или как заказчик. Важно уметь аргументировано выделять хорошие дизайн-продукты и плохие, ведь это формирует мир вокруг нас. Поэтому мы хотели бы, чтобы как можно больше людей имели доступ к лекциям", — делится Анатолий Попель, автор проекта Креативная Практика.

Лекции будут интересны графическим дизайнерам, веб-дизайнерам, дизайнерам интерфейсов и всем заинтересованным.

Кроме материалов по дизайну, на MEGOGO появились лекции из онлайн-курса о привлечении грантов, который был создан в партнерстве Национального бюро программы Европейского Союза "Креативная Европа" в Украине и Креативной Практикой.

В лекциях пошагово объясняется, как привлекать гранты на культурный или креативный проект от выбора конкурса в подпрограммах "Креативной Европы" до подачи отчетности по воплощению проекту.

Лекции предназначены для организаторов культурных мероприятий, издателей, представителей кинопроизводства, IT-отрасли, геймдев-индустрии, маркетинговых агентств, рекламных компаний, дизайн-студий и дизайн-продакшенов, театров, креативных хабов, музеев и других креативных и культурных организаций.

Сейчас все лекции представлены в разделе "Шоу" на MEGOGO. Бесплатный просмотр возможен с любых устройств, которые поддерживают медиасервис: Smart TV, смартфоны, планшеты, компьютеры и прочее.

"Еще в начале карантина, мы реализовали свой первый образовательный проект — присоединились как еще одна площадка ко "Всеукраинской школе онлайн" с отдельным удобным разделом и дополнительными инклюзивными возможностями. По завершению проекта его зрителями стали 300 тысяч украинцев, которые просмотрели уроки 3 миллиона раз. Именно это и стало толчком для развития образовательного направления MEGOGO. Вскоре мы представили на MEGOGO образовательные сериалы Национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" для более взрослой аудитории, а теперь добавили еще и образовательные курсы от украинских специалистов Креативной Практики. Сейчас мы работаем не только над увеличением единиц образовательного контента, но и разрабатываем новый и удобный функционал, который докажет, что учиться онлайн удобно и эффективно", — комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, Креативная Практика — это образовательная платформа, созданная командой CASES при содействии креативных компаний Украины.