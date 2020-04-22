На Львовщине женщина скрыла COVID-19 и заразила врачей. Видео

58-летняя пациентка из села Глинск, Львовской области, которая умерла от COVID-19, скрывала от врачей болезнь и неделю провела в обычной районной больнице.

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После того как медики узнали о диагнозе, им пришлось самоизолироваться прямо на рабочем месте, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

"Среди контактов были медицинские сотрудники: лечащий врач, медсестры. Также были санитарки, которые убирали в комнате. Также возможно заразилась женщина, которая лежала в палате с больной", – сообщил заместитель главврача Жовкивской районной больницы Владимир Боровик.

Уже после смерти пациентки было установлено, что больная заразила минимум двух врачей. Выяснилось, что умершая ранее встречалась с родственницей, приехавшей из Италии.

Кроме того, в селе Рудном под Львовом закрыли на карантин семейную амбулаторию, где обслуживались шесть тысяч человек. Медики считают, что семейный врач заразилась от пожилой женщины, которая умерла в инфекционной больнице. В амбулатории COVID-19 подтвердили у четверых врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом.

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