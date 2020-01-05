На Львовщине завалился древнейший монастырь: фото дня

Из-за сильного ветра в поселке Олеско на Львовщине 3 января обрушилась часть крыши бывшего монастыря капуцинов. Возведенный в XVIII в. у подножия Олесского замка монастырь сегодня является памятником национального значения.

Как пишет Zaxid.Net, там расположено фондохранилище галереи искусств им. Бориса Возницкого, в котором хранятся различные музейные экспонаты. В результате обвала экспонаты не пострадали. Сейчас крышу накрыли пленкой, чтобы избежать протечек.

Монастырь капуцинов находится на балансе Львовской ОГА. Директор Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого Тарас Возняк говорит, что неоднократно обращался к ЛОГА с просьбой о выделении средств на ремонт помещения.

8-9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА, где будет решаться вопрос о выделении денег на ремонт крыши. Также Тараса Возняк отметил, что он обратится с просьбой, чтобы монастырь передали на баланс галереи искусств.

Олесский монастырь после обвала Zaxid.Net

Олесский монастырь Zaxid.Net

Олесский монастырь Zaxid.Net

По словам помощника генерального директора галереи искусств имени Б.Г.Возницького Игоря Зинкевича, уже начались работы по созданию на крыше временной конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заявил, что в стране можно ввести практику двойного Рождества, чтобы у всех граждан была возможность отпраздновать его в удобное время.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram