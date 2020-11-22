На Львовщине заметили автобусы с "журналистами" спортивной внешности. Видео

В воскресенье, 22 ноября, в центре Дрогобыча Львовской области было замечено два автобуса с около 100 молодыми людьми.

Как сообщается на сайте гражданской сети "Опора", полиция уже провела проверку и установила личности этих людей. Трое из них прописаны в Запорожской области, остальные – во Львовской (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Правоохранители пообщались с молодыми людьми, которые рассказали, что они планируют охранять избирательные участки и являются журналистами", – говорится в сообщении.

Они показали удостоверения издание "Новая пора", зарегистрированного в Запорожской области.

Представители этого издания уже пытались попасть в помещение избирательных участков №461735 (город Стебник) и №461718 (город Дрогобыч). Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали.

У одного из "представителей СМИ" не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

Молодые люди показали удостоверения издание "Новая пора" oporaua.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в 11 городах, в том числе и в Дрогобыче.