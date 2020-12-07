На Львовщине замдиректора избила ученика: инцидент сняли на видео

В сельской школе на Львовщине учитель украинского языка и литературы применила физическую силу к школьнику, раздавая ему подзатыльники.

Инцидент произошел в селе Потелич, Жолковского района, сообщает в Facebook "Львів Сіті".

На записи показано, что педагог избивала мальчика, выкрикивая "Какое ты имеешь право?". О причинах конфликта между учеником и учителем не сообщалось.

В пресс-службе Жовкивской районной государственной администрации сообщили, что инцидент произошел во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса.

"Учитель не сдержала своих эмоций на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ученика, применив физическую силу", – говорится в информации.

Отмечается, что во Львовской областной госадминистраци осведомлены о произошедшем, и была создана рабочая комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер.

"Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаниям, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", – сообщили чиновники.

Данный случай зарегистрирован в полиции, будет проведена полная и всесторонняя проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре сына завуча элитной школы обвинили в избиении девочки.