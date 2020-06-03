На Львовщине зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

За сутки на Львовщине после проведения 500 ПЦР-анализов было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом на своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовый. Такой резкий всплеск заболеваемости он объяснил увеличением количества сделанных тестов.

"Количественно – это рекорд для Львовской области. Но это также и большое число сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты", – отметил Садовый.

Кроме того, по его мнению, на неутешительную статистику повлияла и ослабление карантина, а также недобросовестное отношение населения к тем нормам, которые еще действуют.

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача – не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!" – обратился к горожанам мэр.

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