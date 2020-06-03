На Львовщине зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

За сутки на Львовщине после проведения 500 ПЦР-анализов было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовый. Такой резкий всплеск заболеваемости он объяснил увеличением количества сделанных тестов.

"Количественно – это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты", – отметил Садовый.

Кроме того, по его мнению, на неутешительную статистику повлияла и отмена карантина, а также недобросовестное отношение населения к тем нормам, которые еще действуют.

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача – не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!" – обратился к горожанам мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 из 65 футболистов, работников, тренеров и функционеров львовских "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус.

В конце мая работников больниц во Львове начали тестировать на наличие коронавируса с помощью иммуноферментного анализа.

Напомним, предыдущий антирекорд на Львовщине был установлен 27 мая: тогда болезнь обнаружили у 70 жителей области.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал