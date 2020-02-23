На Львовщине задержали партию контрабандного сыра

Львовские таможенники задержали партию контрабандного сыра.

Об этом сообщил блогер Павел Верещагин в блоге для OBOZREVATEL с ссылкой на таможенников Львова.

Блогер написал, что по информации сотрудников 4 отдела К Львовского СБУ, таможенники задержали партию контрабандного сыра, который дельцы пытались ввезти в машине с паллетами и гипсокартоном, с нарушением всех мыслимых и немыслимых санитарных норм.

В транспортных средствах BC4826ET / BC8338XP, BC3251HI / BC9548XP и BC4673EX / BC9547XP, которые следовали по адресу компании Saint-Gobain Construction Products Ukraine, перевозчик фирма Свитязь транс, таможенники обнаружили около тонны контрабандного сыра, сообщает блогер.

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