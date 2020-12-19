На Львовщине во время открытия елки повалил дым. Видео

В Трускавце Львовской области во время торжественного открытия елки на центральной площади города задымилась верхушка дерева.

Как пишут "Варто-Галицькі новини", задымление началось после нескольких минут после включения гирлянд. После чего освещение быстро отключили.

Позже гирлянды снова пытались зажечь, но каждый раз шел дым. Как пояснила глава отдела культуры Татьяна Татомир, случилось короткое замыкание из-за чего пошел дым.

В Трускавце во время открытия елки повалил дым

Отметим, что происшествие произошло 18 декабря. К празднику Святого Николая местными чиновниками было обещано починить систему освещения на елке.

Спасатели на месте ЧП

Отметим, что сегодня, 19 декабря, в Киеве во время зажжения главной елки страны на Софийской площади случился небольшой пожар – из-за фейерверков загорелись декорации возле праздничного дерева. К тому же, несмотря на карантинные ограничения для массовых мероприятий, киевляне и гости столицы пришли без масок и не соблюдали дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время открытия новогодней елки возле городской мэрии на Думской площади включили российский шансон.