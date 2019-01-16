На Львовщине внезапно отменили запрет на русский язык

Львовский окружной административный суд отменил принятый облсоветом мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Соответствующее заседание прошло в среду, 16 января, сообщил на странице в Facebook истец, журналист Сергей Иванов-Малявин.
"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовского облсовета №745 от 18 сентября 2018 года) отменен. Только что. По моему иску", — написал журналист.
"Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка", — добавил он.
На официальном сайте суда отмечается, что рассмотрение дела "о признании противоправным и недействительным решения" было назначено на 16:00.
Истцами указываются: общественная организация "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор — право народа", Иванов-Малявин Сергей Викторович и Лихачев Роман Борисович.
Ответчик — Львовский облсовет, третье лицо — Львовская облгосадминистрация. Дело вел судья Зиновий Гавдык.
Отметим, незадолго после публикации поста об отмене моратория Иванов-Малявин опубликовал в Facebook скриншот переписки с неизвестным, который приглашал его рассказать о "достижении с отменой моратория в эфире "60 минут" (пропагандистской программы на телеканале "Россия 1").
"Это достижение украинской Конституции, которая гарантирует права национальных меньшинств и украинского суда. Комментарии неуважаемым мною российским государственным каналам я давать не буду", — написано в ответе журналиста на скриншоте.
facebook.com/simivanovsim
Сергей Иванов-Малявин
facebook.com/simivanovsim
Как писал OBOZREVATEL, на Волыни в декабре 2018 года приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта, который должен действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.
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