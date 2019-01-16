МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Львовщине внезапно отменили запрет на русский язык

1.7тЧитать материал на украинском

Львовский окружной административный суд отменил принятый облсоветом мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Соответствующее заседание прошло в среду, 16 января, сообщил на странице в Facebook истец, журналист Сергей Иванов-Малявин.

"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовского облсовета №745 от 18 сентября 2018 года) отменен. Только что. По моему иску", — написал журналист.

Новости
Регион Украины отказался от русского языка: что известно

"Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка", — добавил он.

На официальном сайте суда отмечается, что рассмотрение дела "о признании противоправным и недействительным решения" было назначено на 16:00.

Истцами указываются: общественная организация "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор — право народа", Иванов-Малявин Сергей Викторович и Лихачев Роман Борисович.

Ответчик — Львовский облсовет, третье лицо — Львовская облгосадминистрация. Дело вел судья Зиновий Гавдык.

Новости
''Избили кондуктора за русский язык!'' На росТВ придумали новый фейк о ''зверствах'' во Львове
На Львовщине внезапно отменили запрет на русский язык

Отметим, незадолго после публикации поста об отмене моратория Иванов-Малявин опубликовал в Facebook скриншот переписки с неизвестным, который приглашал его рассказать о "достижении с отменой моратория в эфире "60 минут" (пропагандистской программы на телеканале "Россия 1").

"Это достижение украинской Конституции, которая гарантирует права национальных меньшинств и украинского суда. Комментарии неуважаемым мною российским государственным каналам я давать не буду", — написано в ответе журналиста на скриншоте.

На Львовщине внезапно отменили запрет на русский язык

facebook.com/simivanovsim

Сергей Иванов-Малявин

Сергей Иванов-Малявин

facebook.com/simivanovsim

Как писал OBOZREVATEL, на Волыни в декабре 2018 года приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта, который должен действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
УкраинаЛьвов
Теги
русский языкукраинский языксуд
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
20
5
Смешно
8
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Агрессивный рагулизм утомил людей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Судья Гавдык зашел в туалет и увидел в кабинке надпись - Гавдык русский шпион. Он зачеркнул, и гордо дописал - разведчик!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим бандеровским нацистам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Конопляненко Кумар
Конопляненко Кумар
Файбер Моня, Если допустить невозможное и Внадуркаину позовут в Эвросоюз с условием, что она сделает русский, турецкий и какой-нибудь суахили вторым государственным, то все бандерьё, как сифилисная проститутка, будут голосовать двумя руками и ногами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги