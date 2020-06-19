На Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА: они пролежали около 70 лет. Фото

В городе Мостиска Львовской области в лесу нашли два бидона с документами Украинской повстанческой армии, пролежавшие в земле около 70 лет.

Их случайно обнаружили местные искатели исторических ценностей во время прогулки с металлоискателем и передали в музей, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди находок – книги, документы, протоколы, журналы датированные 1940-1950-ми годами. Кроме этого, также есть замотанный в бумаге военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который "пытался прорваться в ряды УПА".

На Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА ТСН

Кладоискатель Андрей Савка предположил, что в бидонах могут быть архивные документы Сидора Ковпака , руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях.

На Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА ТСН

"Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", – объяснил он.

На Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА ТСН

Мостиский историко-краеведческий музей, куда передали архивные документы, вскоре отправит их на реставрацию.

На Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА ТСН

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