На Львовщине в ДТП пострадали 10 человек, из них двое детей. Фото

Вечером 17 декабря произошло масштабное ДТП на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области.

Как сообщается на сайте областного управления Нацполиции, водитель микроавтобуса Volkswagen Т4, с семью пассажирами в салоне, при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств – 34-летний житель Черновцов и 47-летний житель Закарпатья.

Также пострадали 22-летний пассажир "Гольфа" – житель Закарпатья, семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 года – жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Всех участников ДТП доставили в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

Спасателям с помощью гидравлических инструментов пришлось деблокировать четырех пострадавших из поврежденных автомобилей. Кроме того, они отключили аккумулятор в Volkswagen Т4 и промыли дорожное полотно от горюче-смазочных материалов.

Следователи Стрыйского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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