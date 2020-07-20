На Львовщине умерла роженица с COVID-19: ребенок – в тяжелом состоянии

В Жолкве на Львовщине 20 июля умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили коронавирус COVID-19. Младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Как рассказал главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, ребенок родился через кесарево сечение в ночь на 18 июля, передает ZAXID.NET.

По его словам, женщина является жительницей Яворовского района. В больницу ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталоги неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

"Женщине 28 лет, она из Яворовского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком, были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал Шевцив.

Подробностей состояния здоровья, когда женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.

Заведующая отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай сообщила, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.

Отметим, по состоянию на утро, 20 июля, во Львовской области коронавирусом заболели 8115 жителей области. Из них 1605 больных уже выздоровели, 209 умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни после кесарева сечения в областной больнице умерла роженица, мама пятерых детей. Врачи говорят, что тест подтвердил наличие коронавируса. А вот у новорожденной девочки инфекцию не обнаружили.