В субботу, 4 апреля, на Львовщине умер первый пациент, у которого было зафиксировано коронавирус COVID-19.

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Погибшим оказался 69-летний мужчина. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, написала пресс-служба ЛОГА на своем сайте.

По словам Васько, положительный результат теста, который подтвердил у мужчины коронавирус, получили только в воскресенье утром, 5 апреля. У пациента была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Примечательно, что у погибшего также были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

На Львовщине скончался первый инфицированный COVID-19. Иллюстрация

Васько сообщил, что 5 апреля на Львовщине COVID-19 обнаружили у еще одного человека – женщины, 1979 года рождения.

По его словам, состояние пациентки – тяжелое. Она находится в реанимационном отделении Львовской областной клинической инфекционной больницы. Всего на Львовщине от коронавируса выздоровели уже три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, в то же время 25 пациентов выздоровели. Всего за сутки COVID-19 диагностировали у 156 новых пациентов, среди которых 12 детей.

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