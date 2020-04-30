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30 апреля • обновлено в 15:19
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На Львовщине семейный врач "разнесла" COVID-19 по селу

2.3т
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В селе Давыдов Львовской области зафиксировали вспышку коронавируса – там COVID-19 заразились 20 человек, среди которых и семейный врач.

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В то же время большинство из заболевших не связаны между собой, то есть источников заражения несколько, а инфицированных может быть значительно больше. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что все они контактировали почти из 140 людьми. Зараженная семейная врач тоже успела принять многих пациентов.

"Инфицированных может быть очень много!" На Львовщине семейный врач "разнесла" COVID-19 по селу

Из-за вспышки коронавируса, сельсовет обратилась к Львовской ОГА с просьбой изолировать деревню. В населенном пункте обустраивают карантинные посты – полицейские стоят на основных выездах из села, тогда как второстепенные выезды, где грунтовая дорога, перекрыли бетонными плитами.

Правда, для местных это не преграда, ведь блокпосты спокойно можно пересечь даже без измерения температуры. Ее пассажирам и водителям здесь проверяют каждые несколько часов, а не постоянно.

При этом в самом селе работает громкоговоритель – через рупор полиция сообщает, чтобы люди не выходили из дома без крайней необходимости. Местные этого не соблюдают.

В сельсовете уверяются, что в селе проведут дезинфекцию улиц, магазинов, подъездов в многоэтажках и общественных мест. А еще обещают протестовать на наличие коронавируса жителей, которые были контактные с больными.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача Павла Силковского, наибольший риск заражения коронавирусом грозит людям, которые длительное время контактируют с носителями инфекции в замкнутом пространстве.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Тег
медики
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