На Львовщине решили отложить послабление карантина: названа новая дата

Карантин во Львовской области начнут ослаблять с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось.

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Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 10 мая в связи с ростом числа заболевших COVID-19, передает ZAXID.NET. В то же время в самом Львове карантин частично ослабят с 11 мая.

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"Те все смягчения, которые имели непосредственно происходить с 11 мая, будут происходить с 15 мая. Такое решение мы приняли с учетом увеличения количества больных", – сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Во Львове, как сообщил заместитель городского головы по развитию Андрей Москаленко, с 11 мая начнут работать летние площадки ресторанов, продовольственные магазины (кроме одежды и обуви), книжные магазины. Они будут работать по специальным протоколам, которые разработали в мэрии.

"Решение, которое было принято городской комиссией о частичном ослаблении карантина, завтра вступает в силу. Речь идет о летних площадках, о парках, открытых музеях. Исключениями являются салоны красоты, парикмахерские и магазины с одеждой и обувью – по ним мы будем принимать решение утром 12 мая", – объяснил Москаленко.

В ОГА не исключают вероятности продления карантина и после 15 мая, если ситуация с количеством больных продолжит стремительно ухудшаться.

"Если мы будем терять людей ежедневно и будем иметь 50-60 положительных тестов ежедневно, то думаю, что правильно будет на несколько дней откладывать", – сказал заместитель председателя ЛОГА Иван Собко.

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