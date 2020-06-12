На Львовщине продлили карантин: показатели заболеваемости выросли

Во Львовской области продлили еще на неделю карантин в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщается на официальном сайте Львовской ОГА, показатели заболеваемости COVID-19 в области не позволяют ослабить карантинные ограничения.

Решение приняли 12 июня во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На Львовщине продлили карантин

"Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин", – говорится в сообщении.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, за две предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом, и это антирекорд.

"Общий показатель инцидентности по области, при норме 12, сейчас составляет 21,4. Поэтому, принимая во внимание это, об ослаблении карантина пока говорить не можем", – отметил он.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что существенного роста количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, за последние 7 дней не наблюдается, однако те пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях.

"Заполненность коек – почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения – 27, показатель инцидентности по Львову – 41", – рассказал он.

Следующее заседание, на котором рассмотрят возможное ослабление карантинных мероприятий, состоится 19 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 11 июня, Львовская область стала лидером по количеству инфицированных коронавирусной болезнью. В регионе зарегистрировали 112 случаев COVID-19.