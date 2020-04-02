На Львовщине повесился 32-летний ветеран АТО

В селе Мавковичи Городокского района Львовской области покончил жизнь самоубийством 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе.

Как пишет ZAXID.NET, мужчина повесился в своем доме, одетый в военную форму.

Иллюстрация

"Он оставил предсмертную записку, в которой поблагодарил жену за детей, отметил, что никого ни в чем не обвиняет", – говорится в сообщении.

Знакомые погибшего связывают такой поступок с последствиями для психики после участия в АТО на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в селе Угринов возле Ивано-Франковска трагически погиб ветеран АТО на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!