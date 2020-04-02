Главная Новости
2 апреля • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Львовщине повесился 32-летний ветеран АТО

593
Читать материал на украинском

В селе Мавковичи Городокского района Львовской области покончил жизнь самоубийством 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе.

Как пишет ZAXID.NET, мужчина повесился в своем доме, одетый в военную форму.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Он оставил предсмертную записку, в которой поблагодарил жену за детей, отметил, что никого ни в чем не обвиняет", – говорится в сообщении.

Знакомые погибшего связывают такой поступок с последствиями для психики после участия в АТО на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в селе Угринов возле Ивано-Франковска трагически погиб ветеран АТО на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
боец АТО самоубийство Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Всех убийц детей Донбасса находит карма.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги