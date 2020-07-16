На Львовщине попрощались с героем, погибшим от вражеских обстрелов под Троицким. Фото

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым.

В Жидачове Львовской области похоронили украинского военнослужащего 24-й ОМБр имени Короля Даниила Тараса Матвеева, который погиб 10 июля во время вражеского обстрела в районе Троицкого Луганской области.

На церемонии прощания с героем присутствовали родные, друзья, а также представители местной власти, сообщается на сайте Львовской ОГА (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

"В нашей памяти, наших сердцах Тарас навсегда останется - как воин, как волонтер, журналист, патриот, а самое главное - светлый человек. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям, мы все собрались здесь разделить боль утраты единственного сына. Вечная память Герою! Герои не умирают!" – сказал первый заместитель главы ОГА Андрей Годик.

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

В Жидачове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Тарасом Матвеевым. Фото loda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля в Киеве состоялась церемония прощания с Тарасом Матвеевым, который погиб 10 июля во время обстрела со стороны российских наемников под Троицким Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".