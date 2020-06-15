На Львовщине перевозчики решили самовольно возобновить работу и пригрозили протестами

Перевозчики Львовской области решили самовольно возобновить пригородные и междугородние перевозки, несмотря на запрет специальной комиссии на фоне карантина.

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Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, уточнив, что они прекратили акцию протеста под станами областной государственной администрации.

"Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно возобновить пригородные и междугородние перевозки", – подчеркнул он.

Глава Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка рассказал ZAXID.NET, что перевозки возобновляются с 15-16 июня. Он отметил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не прислушалась к ним и запретила работать.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власти не понимают нас. На то, что мы будем стоять под стенами ОГА, они абсолютно не реагируют, поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на работу", – рассказал Велийка.

Он уточнил, что перевозчики заключают договора с предприятиями в районах, поселках и селах, а также с местной властью, чтобы на их основе начать легально работать.

Планируется возобновить перевозки на 50%, сейчас в режиме спецперевозок работают только 7% пригородных автобусов.

Перевозчики пообещали, что будут придерживаться противоэпидемических мер.

Facebook Игоря Зинкевича

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