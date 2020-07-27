На Львовщине парень закрыл кота в банке и выложил видео в Instagram: полиция его нашла

На Львовщине парень закрыл котенка в банку, его задержала полиция.

Житель одного из сел Сокальского района на Львовщине Юрий С. закрыл полуторамесячного котенка в трехлитровую банку, сняв процесс на видео и выложив в Instagram.

Издевательство над животным увидела пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий, а уже через три часа после публикации видео, 20-летнего мужчину нашли и задержали полицейские. Об этом сообщили в Facebook Нацполиции во Львовской области.

Полиция сообщила о задержании 20-летнего парня за издевательство над животным. Facebook Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что его вместе с котенком забрали в участок для дачи показаний.

"Будем сейчас допрашивать. Но он нам показал банку, в которую сунул кота, там сделаны отверстия, чтобы животное дышало. С котенком сейчас все хорошо", – рассказал Иван Шеремета начальник сектора криминальной полиции Сокальщины, сообщает Zaxid.net..

После огласки, которую получило в сети опубликованное видео, парень его удалил, записав вместо него новое, в котором показывает живое и целое животное.

Скриншот с видео, которое было удалено. Zaxid.net.

Несмотря на это, правоохранители открыли уголовное производство на Юрия С. – за жестокое обращение с животным. Максимальное наказание за такое преступление – до трех лет ограничения свободы.

Парня, который издевался над животным, задержала полиция. Фото полиции

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