Во Львовской области из-за строительных работ изменили вид уникального Стольского городища.

Это произошло во время установки скульптуры Богоматери, сообщается на странице "Львівське Опілля" в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Стольское городище во Львовской области Borys Javir

Отмечается, что в селе Дуброва почти две недели продолжаются строительные работы – проводится масштабная насыпь грунта и устанавливается фигура Богоматери.

"Работы не санкционированы ни местной ОТО, ни ответственными за сохранения исторического наследия органами областной власти. Органы, которые должны контролировать сохранения памятников, не вмешались на протяжении двух недель и не реагируют сейчас. Требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, но такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", – сказано в сообщении.

Вид Стольского городища во Львовской области изменен facebook.com/lvivskeopillya

Стольское городище белых хорватов VIII-X века является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения. Оно было открыто в 1970-х годах ХХ века. Археологи установили, что на поросшем лесом плато в IX – начале XI веков существовал большой город с населением около 40 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове активисты задержали мужчину, наносившего на постаменты и памятники в городе коммунистическую символику.