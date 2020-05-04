На Львовщине памятником Богоматери испортили вид древнего городища. Фото
Во Львовской области из-за строительных работ изменили вид уникального Стольского городища.
Это произошло во время установки скульптуры Богоматери, сообщается на странице "Львівське Опілля" в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Отмечается, что в селе Дуброва почти две недели продолжаются строительные работы – проводится масштабная насыпь грунта и устанавливается фигура Богоматери.
"Работы не санкционированы ни местной ОТО, ни ответственными за сохранения исторического наследия органами областной власти. Органы, которые должны контролировать сохранения памятников, не вмешались на протяжении двух недель и не реагируют сейчас. Требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, но такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", – сказано в сообщении.
Стольское городище белых хорватов VIII-X века является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения. Оно было открыто в 1970-х годах ХХ века. Археологи установили, что на поросшем лесом плато в IX – начале XI веков существовал большой город с населением около 40 тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове активисты задержали мужчину, наносившего на постаменты и памятники в городе коммунистическую символику.