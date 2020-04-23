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23 апреля • обновлено в 09:32
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На Львовщине отец застрелил парня своей дочери, который годами над ней издевался

1.5т
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В поселке Сходница Львовской области выстрелом из ружья в голову убили 33-летнего мужчину.

Как сообщает "ТСН", выстрел совершил 51-летний местный житель, защищая свою 25-летнюю дочь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшая Оксана призналась, что шесть лет терпела побои и издевательства от своего парня.

Девушка, над которой 6 лет издевался любовник

Девушка, над которой 6 лет издевался любовник

Скрин видео

"Меня топил в озере, за ногу вешал на дерево, что он со мной не вытворял", – пожаловалась она.

По словам девушки, она вызывала полицию и снимала побои, но обидчика только штрафовали, а он становился еще более жестоким.

"В день инцидента ее любовник пришел во двор и начал выбивать окна. А после того, как девушка вышла к нему, мужчина ударил ее настолько сильно, что она упала на землю. Это произошло на глазах у отца, который схватил ружье и совершил два выстрела", – говорится в сообщении.

В полиции говорят, что первый выстрел был вверх, а уже следующая пуля попала в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Дважды выстрелил в направлении потерпевшего. Выстрелы совершал с расстояния примерно 15 метров", – прокомментировал заместитель начальника отделения полиции Святослав Дуб.

Сейчас стрелявший задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина зарубил 41-летнюю жену ножом во время семейной ссоры.

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Место
Украина
Теги
полиция стрельба убийство
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