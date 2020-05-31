На Львовщине от коронавируса умер медик: неделю был в тяжелом состоянии

В городе Сокаль на Львовщине от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19 31 мая умер медицинский работник.

Как сообщила заместитель городского главы Львова и руководитель штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, это уже 55 смерть на Львовщине инфицированных COVID-19, передали в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи Сокаль. В горсовете добавили, что мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи. В течение недели он боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

На Львовщине от коронавируса умер медик

Напомним, всего коронавирусную инфекцию на Львовщине обнаружено у 1669 человек, 409 пациентов выздоровели. За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тестов, из которых 50 – положительные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.