Главная Новости
31 мая • обновлено в 22:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Львовщине от коронавируса умер медик: неделю был в тяжелом состоянии

Читать материал на украинском

В городе Сокаль на Львовщине от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19 31 мая умер медицинский работник.

Как сообщила заместитель городского главы Львова и руководитель штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, это уже 55 смерть на Львовщине инфицированных COVID-19, передали в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи Сокаль. В горсовете добавили, что мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи. В течение недели он боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

На Львовщине от коронавируса умер медик

На Львовщине от коронавируса умер медик

Напомним, всего коронавирусную инфекцию на Львовщине обнаружено у 1669 человек, 409 пациентов выздоровели. За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тестов, из которых 50 – положительные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за последние сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги