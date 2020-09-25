На Львовщине от COVID-19 умерла депутат облсовета

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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На Львовщине от COVID-19 умерла депутат облсовета

Во Львовской области от коронавируса (COVID-19) скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Потеря, слов нет. Мирослава Лисна. Ковид. Царство небесное!" – отметил чиновник.

Мирослава Лисна

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в городе Пустомыты. Она была главой отдела образования Пустомытовского районной государственной администрации. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет.

В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.

На Львовщине от COVID-19 умерла депутат облсовета

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.

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