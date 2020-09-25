На Львовщине от COVID-19 умерла депутат облсовета

Во Львовской области от коронавируса (COVID-19) скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Потеря, слов нет. Мирослава Лисна. Ковид. Царство небесное!" – отметил чиновник.

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в городе Пустомыты. Она была главой отдела образования Пустомытовского районной государственной администрации. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет.

В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.