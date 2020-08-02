На Львовщине от COVID-19 умер руководитель Центра первичной медпомощи

В субботу, 1 августа, от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Львовской области Василий Савенко.

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Как написала в Facebook заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, "опять этот ужасный вирус унес хорошего человека".

"Он горел работой и имел много интересных идей... Очень искренне стремился сделать самой лучшей медицину для сложного горного района", – отметила она.

О смерти Савенко сообщила также пресс-служба Старосамборского райсовета в Facebook.

"Это невосполнимая потеря для нашего края, ведь в лице Василия Алексеевича мы потеряли замечательного врача, специалиста своего дела, прекрасного амбициозного активного руководителя, надежного коллегу и друга, хорошего наставника, человека с активной жизненной позицией", – говорится в сообщении.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса.