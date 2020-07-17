На Львовщине от аппендицита умер 23-летний парень: виновными признали медиков

Сотрудники районной больницы в Городке Львовской области не оказали должную медицинскую помощь 23-летнему пациенту, который скончался от заражения крови.

К такому выводу пришла экспертная группа в составе 12 врачей, сообщает ТСН. По их мнению, медики не смогли сразу диагностировать острый аппендицит и слишком поздно госпитализировали больного.

Инцидент произошел еще в начале мая. Тогда житель Городка пожаловался врачам на боли в животе. Он пять дней ходил на прием в поликлинику и больницу. Врачи заверяли, что это от переедания и выписывали обезболивающее. В итоге пациента прооперировали, но уже было поздно.

Родные умершего полагают, что медики отправляли его лечиться домой, потому что боялись коронавируса. По их словам, они даже не пальпировали живот.

Выводы комиссии переданы в Минздрав и районную больницу. Дежурного хирурга отстранили от работы – отправили в отпуск, а полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виноградове Закарпатской области умер отец 12-ти детей, который попал в больницу с насморком. Родные обвинили врачей в бездействии.