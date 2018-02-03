На Львовщине на границе с Польшей активисты устроили акцию протеста: что произошло

В субботу, 3 февраля, во Львовской области активисты заблокировали подъезды к пунктам пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы в области в Facebook.

"Перед пунктами пропуска "Шегини - Медика" и "Рава-Русская - Гребенное" продолжаются протестные акции граждан. Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях", – написано в сообщении.

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, возле пунктов пропуска находится порядка 20 активистов. Они протестуют против закона о новом порядке пересечения границы.

Как писал "Обозреватель", недавно во Львове произошли жесткие стычки между активистами и полицейскими.