На Львовщине молния убила ребенка

В селе Подгорцы Бродовского района Львовской области 13 чевня вследствие удара молнией умер 16-летний подросток.

О несчастном случае сообщило издание "Золочів.нет" со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что перед трагедией подросток пас скот.

По информации начальника следственного отделения Золочевского отдела полиции Андрея Рапы, в это время 16-летний парень находился в поле со скотом. Примерно в 18:00 в подростка попала молния, от удара от сразу погиб.

Напомним, ночью 13 июня в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова. Они вместе с товарищем поднимались на гору Грофа. Недалеко от села Осмолода Рожнятовского района их застала гроза, во время которой они потеряли связь друг с другом и разошлись. Один из туристов пришел в место встречи, о котором они заранее договорились, а другого не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня, во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на ее дом упало дерево.