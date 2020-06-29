На Львовщине молния ударила женщину, попав в дом через розетку

Кирилл Лютый Общество 22:17, 29.06.2020 Обновлено: 23:06, 29.06.2020

Во Львовской области молния через розетку попала в 37-летнюю Галину Герелей, которая находилась дома.

Как сказано в сюжете ТСН, молния оставила след на спине, которых похож на паутину из маленьких шрамов.

"Я спиной [на полу] сидела к розетке, слышу – выстрел в меня, и свет погас. Очень начало болеть, ноги отказывать. Муж вызвал скорую и он меня в чувство приводил", – рассказала женщина.

Расстояние от Галины к розетке составляло около трех метров. Рядом находились дети, но их молния не задела. Сейчас женщина чувствует себя лучше, но останется под наблюдением врачей-кардиологов – молния в первую очередь поражает сердце.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Житомирщине молния сожгла дом и прошла через тело матери 9 детей. Женщину ударило током, поскольку она держалась за металлическую ручку двери.

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