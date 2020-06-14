На Львовщине люди забили на карантин и штурмовали секонд-хенд. Видео

Юрий Сергиенко Общество 12:36, 14.06.2020 Обновлено: 12:48, 14.06.2020

В Червонограде Львовской области толпа штурмовала секонд-хенд, игнорируя противоэпидемические меры во время карантина.

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Многие не соблюдали социальную дистанцию, периодически толкали друг друга в очереди, а некоторые были даже без масок. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На Львовщине люди штурмовали секонд-хенд, забыв о карантине
Telegram Teza

"В Червонограде на Львовщине толпа штурмует секонд-хенд. Хотят новых рекордов по коронавируса, потому что за эти сутки количество новых больных немного уменьшилось: плюс 648. Вчера было больше – плюс 750", – сказано в сообщении.

(Видео Telegram Teza)

Telegram Teza

Напомним, что по состоянию на утро 14 июня во Львовской области зафиксировано 2797 случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесском клубе Ibiza устроили крупную вечеринку, несмотря на действующие в Украине карантинные ограничения.

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